Suche nach verunglücktem Bergsteiger bleibt unterbrochen

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berchtesgaden: Schlechtes Wetter erschwert weiter die Suche nach einem verunglückten Bergsteiger aus Niedersachsen. Ein Sprecher des Roten Kreuzes sagte, ein Einsatz von Hubschraubern war am Dienstag nicht möglich. Für heute rechnen die Einsatzkräfte aber mit besserem Wetter, so dass die Suche dann weitergehen könnte. Am Donnerstag soll es sogar sonnig werden. Dann könnte auch eine sogenannte Recco-Boje eingesetzt werden, mit der Halbleiter aus elektronischen Geräten wie Handy oder Laptop geortet werden könnten, selbst wenn deren Akku leer ist. Der Mann war am Samstag bei Schneefall am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden zu einer Tour aufgebrochen und hatte dann nach einem Sturz in etwa 2400 Metern Höhe einen Notruf abgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 18:15 Uhr