Suche nach Vermissten nach Flutwelle in Höllentalklamm

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Grainau: Eine Flutwelle hat offenbar in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze Wanderer mitgerissen. Laut Polizei läuft derzeit ein Rettungseinsatz der Bergwacht, die mehrere Menschen aus dem Wasser berge. Weitere werden den Angaben zufolge noch vermisst. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Durch den starken Regen am Nachmittag war wohl eine Brücke von den Fluten weggerissen worden. Laut Augenzeugenberichten haben sich darauf Wanderer befunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 18:00 Uhr