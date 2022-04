Suche nach Vermissten in polnischen Kohlebergwerk ist eingestellt worden

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: In einem Kohlebergwerk im Süden Polens ist die Suche nach sieben Vermissten eingestellt worden. Grund war eine weitere Explosion unter Tage. Der Minenbetreiber erklärte, aufgrund der gefährlichen Situation sei es verantwortungslos, weitere Rettungskräfte einzusetzen, um nach den Vermissten zu suchen. Vorgestern waren bei einer Methangasexplosion in tausend Metern Tiefe fünf Menschen ums Leben gekommen, mehrere erlitten Verbrennungen. Die weitere Explosion ereignete sich in der Nacht, als Rettungskräfte unter Tage waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 14:00 Uhr