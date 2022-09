Suche nach vermisstem Bergsteiger am Hochkalter bleibt erfolglos

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramsau: Das Schicksal eines jungen Bergsteigers am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen ist weiter ungewiss. Er wird seit Samstag vermisst. Heute Abend konnte gegen 18:15 Uhr noch einmal während eines kurzen Schönwetter-Fensters ein Hubschrauber starten, aber die Suche blieb wieder erfolglos. Inzwischen gibt es kaum mehr Hoffnung, den jungen Mann aus Niedersachsen noch lebend zu finden. Er hatte am Samstag selbst einen Notruf abgesetzt und dabei erklärt, er sei bei einer Tour auf den Hochkalter in rund 2.400 Metern Höhe weit abgerutscht und habe sich verletzt. In weiteren Telefongesprächen mit den Einsatzkräften gab er an, zu frieren. Er könne sich aber in der absturzgefährdeten Passage nicht fortbewegen. Zu dem Zeitpunkt stürmte es und es war bereits ein halber Meter Schnee gefallen. Inzwischen gibt es keinen Kontakt mehr zu dem 24-Jährigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 22:00 Uhr