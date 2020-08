Suche nach Ursache von Explosionen in Beirut läuft

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach den verheerenden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt läuft die Suche nach der Ursache. Offenbar klar ist, dass eine Lagerhalle mit tausenden Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft geflogen ist. Das Material, das auch zur Sprengstoffherstellung verwendet wird, lagerte nach Angaben von Ministerpräsident Diab seit seiner Beschlagnahmung vor sechs Jahren ohne Sicherheitsvorkehrungen in einer Halle im Hafen von Beirut. Diab selbst sieht keine Hinweise für einen Anschlag, US-Präsident Trump dagegen schon. Die britische Regierung warnt vor Spekulationen. Bei den gewaltigen Explosionen sind nach Angaben des Roten Kreuzes mehr als hundert Menschen getötet und über 4.000 verletzt worden. Die Detonationen haben große Teile des Hafens von Beirut vollständig zerstört. Auch die angrenzenden Wohngebiete wurden stark beschädigt. Sogar Dutzende Kilometer von der Hauptstadt entfernt gingen Fensterscheiben zu Bruch. Beirut wurde zur Katastrophen-Stadt erklärt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 10:00 Uhr