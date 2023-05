Suche nach millionenschwerem Nazi-Schatz in Niederlanden ergebnislos beendet

Meldungsarchiv - 01.05.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Amsterdam: In den Niederlanden ist die Suche nach einem angeblichen millionenschweren Schatz der Nazis ergebnislos verlaufen. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet, führten Historiker in der Provinz Gelderland Grabungen an einem letzten Ort durch. Auch hier wurden die vier Kisten nicht gefunden, die deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg vergraben haben sollen. Der Inhalt sollen Juwelen, teure Uhren und andere Wertgegenstände sein. Diese stammten nach Aussage eines deutschen Soldaten von 1945 aus einer Bank in Arnheim, die bombardiert worden war. Die gesprengten Schließfächer habe er mit Kameraden geräumt und den Schatz vergraben. Als dies im Januar bekannt wurde, gingen Privatleute reihenweise auf Schatzsuche, was die Behörden dann per Dekret verboten. Doch auch die Suche der Historiker ging nun leer aus.

