Suche nach Irans Präsident Raisi läuft weiter

Teheran: Angesichts des Hubschrauber-Unglücks des iranischen Präsidenten Raisi ist am Abend das Kabinett zu einer Notfallsitzung zusammengekommen. An Bord des Helikopters hatte sich auch der iranische Außenminister befunden. Der Unfall ereignete sich im Nordwesten des Landes in einem bergigen Gelände. Die Rettungskräfte suchen weiterhin nach dem genauen Unglücksort. Die iranische Regierung hat das Nachbarland Türkei um Unterstützung dafür gebeten, insbesondere Hubschrauber mit Nachtsichtgeräten wurden angefragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 23:00 Uhr