Suche nach Irans Präsident Raisi läuft weiter

Teheran: Auch Stunden nach dem Unfall des Hubschraubers der iranischen Präsidentenflotte ist weiter nicht bekannt, wie es den Insassen geht. An Bord waren neben dem Präsidenten Raisi auch der iranische Außenminister sowie weitere Politiker. Der Unfall ereignete sich im Nordwesten des Landes in einem bergigen Gelände. Was genau geschah, ist unklar. Die Suche gestaltet sich wegen Regens und Nebels und inzwischen eingetretener Dunkelheit schwierig. Die Rettungsmannschaften sind zu Fuß unterwegs, um die Unglücksstelle zu finden. Raisi war auf dem Rückweg von einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Alijew.

