Suche nach geflüchtetem Straftäter rund um Coburg bisher erfolglos

21.02.2023 12:00 Uhr

Coburg: Nach der Flucht eines Straftäters aus dem Coburger Landgericht sucht die Polizei nach wie vor mit Hochdruck nach dem Mann. Mehrere Zeugenhinweise hätten jedoch keine Spur zu dem 47-Jährigen ergeben, so die Ermittler. Es sei weiterhin ein Großaufgebot im Einsatz. Weiter hieß es, man habe keine Hinweise darauf, dass der Mann die Flucht geplant oder Hilfe dabei gehabt habe. Der Mann stand wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch seiner beiden Töchter vor Gericht. In einer Verhandlungspause gelang ihm die Flucht. Er wurde in Abwesenheit zu einer Haftstrafe verurteilt.

