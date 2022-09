Suche nach Bergsteiger im Berchtesgadener Land wird fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramsau: Rettungstrupps haben die Suche nach dem vermissten Bergsteiger am Hochkalter fortgesetzt. Laut Bergwacht sind derzeit 12 Einsatzkräfte in dem steilen, vereisten und lawinengefährdeten Gelände unterwegs. Angeseilt suchen sie in dem Bereich, in dem gestern der Rucksack des Vermissten entdeckt worden war. Die Daten des Eurofighter-Flugs brachten keine weiteren Erkenntnisse. Der Kampfjet hatte das Gebiet gestern zur Unterstützung überflogen, um unter anderem hochauflösende Bilder zu liefern. Der 24-Jährige wird seit Samstag vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 14:00 Uhr