Suche nach Bergsteiger am Hochkalter wird heute fortgesetzt

Städte wollen bei Weihnachtsbeleuchtung sparen

Berlin: Viele Städte wollen angesichts der steigenden Energiepreise in diesem Jahr an der Weihnachtsbeleuchtung sparen. Laut dem Deutschen Städte- und Gemeindebund gibt es knapp drei Monate vor Heiligabend in vielen Kommunen Überlegungen, die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren oder sogar ganz darauf zu verzichten. Weihnachtsmärkte sollen aber nicht ausfallen. Ein Sprecher der Stadt Bamberg sagte, in diesem Jahr könne es keine Beleuchtung wie in den vergangenen Jahren geben. Nürnberg verweist darauf, dass der Christkindlesmarkt seit fast zehn Jahren mit 100 Prozent Ökostrom versorgt werde, der Energieverbrauch der Beleuchtung sei mit LED-Lampen auf ein Minimum reduziert. Auch München hat bereits auf die LED-Technik umgerüstet. In Berlin drohen dunkle Einkaufsboulevards wie Kurfürstendamm oder Unter den Linden. In Stuttgart sollen die Ökostrom-Lichterketten nur noch halb so lange wie in den vergangenen Jahren an Tannenbäumen leuchten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 08:00 Uhr