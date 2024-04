Suche nach autistischem Jungen geht weiter

Bremervörde: Die bisher größte Suchaktion nach dem sechsjährigen Arian aus Niedersachsen hat noch keinen Erfolg gehabt. Rund 1.200 Kräfte beteiligen sich daran. Etwa 800 Personen bildeten eine etwa 1,5 Kilometer lange Menschenkette und durchkämmten die Umgebung nahe dem Wohnort des Jungen, der an Autismus leidet. Außerdem suchten weitere 400 Helfer an anderen Orten. Die Polizei Rotenburg teilte mit, sie konzentriere sich auf ein Gebiet, in dem in den vergangenen Tagen mögliche Spuren gefunden wurden. Arian ist seit Montag letzter Woche verschwunden, er hatte sein Elternhaus unbemerkt verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 18:00 Uhr