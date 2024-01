"Succession", "The Bear" und "Beef" räumen bei Emmys ab

Los Angeles: Bei der Preisverleihung der Emmys hat die Mediensatire "Succession" zum dritten Mal die Auszeichnung als beste Dramaserie gewonnen. "Succession" handelt von einer mächtigen und zerstrittenen Medienfamilie. In der Kategorie Comedyserie ging der Emmy an "The Bear" über ein dysfunktionales Restaurant in Chicago. Beste Miniserie wurde "Beef" - darin wird die Geschichte einer Freundschaft nach einem Autounfall erzählt. Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Ihre Verleihung hätte eigentlich schon vor Monaten stattfinden sollen - wurde aber wegen des Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler verschoben.

