Subventionierter Industriestrom - SPD-Fraktionsvize geht auf Distanz zu Scholz

Berlin: Mit seiner Absage an einen Industriestrompreis stößt Bundeskanzler Scholz in den eigenen Reihen auf Kritik. SPD-Fraktionsvize Wiese hält die staatliche Subvention nach eigenen Worten für ganz zentral für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. In den Zeitungen der Mediengruppe Bayern spricht Wiese von der Übergangszeit, in der noch nicht genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stünden. Als realistischen Korridor bezeichnet er den von Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagenen Industriestrompreis von sechs Cent pro Kilowattstunde. Bundeskanzler Scholz hatte hingegen diese Woche von falschen Anreizen und einem schuldenfinanzierten Strohfeuer gesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 05:00 Uhr