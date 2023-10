Substanzen in Gundelfingen vermutlich zur Drogenherstellung gedacht

Gundelfingen: Zwei Tage nach dem Fund verdächtiger Substanzen in einem Wohnhaus der schwäbischen Stadt ist klar: Es handelt sich nicht um Materialien zum Bombenbau, sondern zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Das ergaben erste Untersuchungen der Polizei. Wegen der unklaren Bedrohungslage waren nach dem Fund am Samstag mehrere Häuser in Gundelfingen für einige Stunden evakuiert worden. Über die Nina-Warn-App wurde eine Bombenwarnung verschickt. Eine Warnmöglichkeit vor "verdächtigen Substanzen" sehe die App nicht vor, hieß es zur Erklärung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 19:00 Uhr