Stuttgarter OB will künftige Querdenken-Demos vom selben Veranstalter verbieten

Nachrichtenarchiv - 05.04.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Oberbürgermeister Nopper von der CDU will künftige Demonstrationen des gleichen Veranstalters wie bei der gestrigen Querdenken-Kundgebung verbieten. Nopper kündigte zudem an, die Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln mit Bußgeldern zu ahnden. Ordnungsbürgermeister Maier von den Freien Wählern erwägt, die Veranstalter auch strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Maier will Gespräche darüber mit der Landesregierung führen. Zwischen Stadt und Land hatte es Streit darüber gegeben, ob ein Verbot der Versammlung möglich gewesen wäre. Bei der gestrigen Demo hatten etwa 15.000 Menschen gegen die aktuelle Corona-Politik demonstriert - größtenteils unter Missachtung von Auflagen wie Abstand und Maskenpflicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2021 00:00 Uhr