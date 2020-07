Stuttgarter Ermittlungen sorgen weiter für Diskussion

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Ermittlungsmethoden der Polizei nach der Krawallnacht in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sorgen weiter für Diskussionen. Dabei geht es um den familiären Hintergrund von Verdächtigen mit deutschem Pass. Die CDU hat jetzt die Praxis verteidigt, bei den Standesämtern die Nationalität der jeweiligen Eltern abzufragen. Ihr Innenexperte Schuster sagte mit Blick auf Rassismusvorwürfe, solche soziologischen Täteranalysen seien völlig normal. Politische Hobby-Sicherheitsexperten sollten sich besser zurückhalten, so Schuster. Zuvor hatte Stuttgarts Polizei-Präsident Lutz den Vorwurf zurückgewiesen, seine Leute betrieben "Stammbaumforschung". Auch von sogenanntem "Racial Profiling" war die Rede. Bei den Ausschreitungen am 21. Juni waren zahlreiche Polizisten verletzt worden, Schaufenster wurden zerstört und Geschäfte geplündert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 09:00 Uhr