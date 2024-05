Stuttgarter Antifa bekennt sich zu Attacke auf AfD-Stand

Stuttgart: Nach der Attacke auf einen AfD-Infostand vor dem baden-württembergischen Landtag hat sich die Stuttgarter Antifa zu der Tat bekannt. Die Gruppe "Antifaschistisches Aktionsbündnis Stuttgart und Region" sprach in einer Mitteilung auf ihrer Internetseite von einer "Störaktion". Zwei AfD-Abgeordnete wurden dabei leicht verletzt. Auch die Polizei vermutet einen Bezug zur Antifa. Das sei anhand der Logos auf dem bei dem Vorfall ausgerollten Transparent anzunehmen, sagte eine Sprecherin. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Angriffe auf Politiker gegeben. Die Debatte über den Umgang damit hält an. FDP-Fraktionsvize Kuhle sieht die Zunahme gewalttätiger Angriffe als ernsthaftes Problem für die Demokratie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 13:00 Uhr