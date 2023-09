Stuttgart übernimmt Tabellenführung in der Bundesliga

Zum Fußball: In der Bundesliga ist Stuttgart neuer Tabellenführer - zumindest vorübergehend. Die Schwaben gewannen am Abend 3:1 gegen Darmstadt. Eine Niederlage musste die Nationalmannschaft der Frauen hinnehmen: Die Fußballerinnen verloren in der Nations League gegen Dänemark mit 0:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 02:00 Uhr