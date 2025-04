Stuttgart steht im Endspiel um den DFB-Pokal

Zum Fußball: Der VfB Stuttgart steht im Finale des DFB-Pokals. Die Schwaben gewannen am Abend das Halbfinale gegen Ligakonkurrent Leipzig mit 3:1. Im Endspiel am 24. Mai in Berlin trifft Stuttgart auf Arminia Bielefeld. Der Drittligist hatte überraschend Titelverteidiger und Meister Leverkusen ausgeschaltet.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.04.2025 23:00 Uhr