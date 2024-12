Stuttgart siegt in der Fußball-Bundesliga - Nürnberg verliert in Liga 2

Stuttgart: Zum Auftakt des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart einen 3:2-Sieg gegen Union Berlin gefeiert. Die Schwaben hatten zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurückgelegen, konnten die Partie aber noch drehen. In Liga zwei verlor der 1. FC Nürnberg mit 1:2 in Eleversberg, Spitzenreiter Paderborn kassierte eine 2:4-Niederlage gegen Schalke 04.

