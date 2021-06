Stuttgart sagt auch heuer Cannstatter Volksfest ab

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Ebenso wie das Münchner Oktoberfest fällt auch das Cannstatter Volksfest heuer wieder aus. Die Stadt Stuttgart gab die Absage nach Beratungen mit Schaustellern und Festwirten bekannt. Als Ersatz soll es den Sommer über Stände und Karussells in der Innenstadt geben. Außerdem wird der Weihnachtsmarkt verlängert. Stuttgart hatte - anders als München - mit der Entscheidung bis zum spätestmöglichen Zeitpunkt gewartet. Das Cannstatter Volksfest lockt in normalen Jahren etwa vier Millionen Menschen an - knapp zwei Drittel der Münchner Wiesn-Besucher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2021 19:15 Uhr