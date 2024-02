Stuttgart gewinnt gegen Mainz in der Fußball-Bundesliga

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart 3:1 gegen Mainz gewonnen. In der zweiten Liga hat die Spielvereinigung Greuther Fürth zu Hause gegen Hertha BSC eine 1:2 Niederlage kassiert. Fürth verpasste damit den Sprung in die Aufstiegsränge und bleibt weiterhin auf Platz 4 der Tabelle. Außerdem spielten Kiel - Schalke 1:0 und Osnabrück - Rostock 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 18:00 Uhr