Stuttgart festigt dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga

Zum Fußball: Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga dem Tabellenzweiten Bayern München auf den Fersen. Die Stuttgarter gewannen am Abend beim VfL Wolfsburg mit 3:2. Tabellenführer Leverkusen könnte am Nachmittag in Köln seinen Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth im Aufstiegsrennen Boden verloren. Nach dem 0:4 in Karlsruhe sind die Fürther nur noch Tabellenfünfter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 08:00 Uhr