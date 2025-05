Stuttgart feiert Pokalsieger und Bielefeld die Verlierer

Berlin: Nach einer Partynacht geht es für den frisch gebackenen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am frühen Mittag zurück nach Hause. Dort soll die Feier nach einem Empfang im Rathaus mit den Fans auf dem Schlossplatz weitergehen. Stuttgart hatte am Abend das Finale mit 4:2 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Auch beim Verlierer ist heute eine Party geplant: Weil Bielefeld als Drittligameister in die zweite Bundesliga aufsteigt, wird das Team am Nachmittag mit Autokorso und ebenfalls einem Empfang im Rathaus gefeiert.

