Stuttgart dreht in Fuball-Bundesliga Rückstand gegen Union Berlin

Stuttgart: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart einen 0:2 Rückstand gegen Union Berlin noch gedreht und 3:2 gewonnen. In der zweiten Liga hat Nürnberg mit 1:2 in Elversberg verloren. Schalke konnte sich bei Tabellenführer Paderborn mit 4:2 durchsetzen. Und die erste Weltcup-Abfahrt des Ski-Winters ist mit einem Schweizer Doppelsieg zu Ende gegangen. In Beaver Creek setzte sich Justin Murisier vor Marco Odermatt durch - dritter wurde der Slowene Miha Hrobat. Kein deutscher Starter schaffte es in die Top 30.

