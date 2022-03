Stuttgart besiegt Mönchengladbach, Bayern spielt 1:1, Fürth verliert

In ganz Europa protestieren Menschen gegen den Krieg

Hamburg: In ganz Europa sind wieder Menschen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf die Straße gegangen. In Hamburg und Zürich waren es nach Polizeiangaben sogar jeweils mehrere Zehntausend. In Rom nahmen Tausende an einem Friedenszug teil. Auch in Paris und Zagreb kamen mehrere tausend Menschen zusammen. Und in London versammelten sich Hunderte Demonstranten am bekannten Trafalgar Square. Es ist das zweite Wochenende, an dem Organisationen, Gewerkschaften und Parteien in zahlreichen Städten dazu aufrufen, gegen den Krieg zu protestieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.03.2022 19:45 Uhr