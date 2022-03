Stuttgart 21 verteuert sich um 950 Millionen Euro

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bahn-Großprojekt "Stuttgart 21" wird mindestens 950 Millionen Euro mehr und damit am Ende 9,15 Milliarden Euro kosten. Das ist aus Kreisen des Aufsichtsrats bekannt geworden, der sich heute zu einer Sondersitzung getroffen hat. Die Bahn-Verantwortlichen rechnen zudem mit einem Vorsorgepuffer in Höhe von 640 Millionen Euro, der im Bedarfsfall aktiviert werden könne. Der Bau des unterirdischen Durchgangsbahnhofs in Stuttgart und die Verbindung nach Ulm waren über die Jahre immer teurer geworden. Für die Fertigstellung wird das Jahr 2025 angepeilt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 19:15 Uhr