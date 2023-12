Sturmtief Zoltan zieht über Deutschland

Hamburg: Sturmtief "Zoltan" sorgt im Nah-und Fernverkehr der Deutschen Bahn für Ausfälle und Verspätungen - vor allem im Norden Deutschlands. Betroffen sind Eurocity-, Intercity- und ICE-Verbindungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Menschen an Elbe, Weser und Ems müssen sich außerdem auf schwere Sturmfluten einstellen. - Auch in Bayern ist "Zoltan" zu spüren. Rund um München waren einige S-Bahnstrecken wegen umgestürzter Bäume blockiert. In der Landeshauptstadt selbst gab es bis zum Abend etwa 50 witterungsbedingte Einsätze. Einige Weihnachtsmärkte in Bayern wurden vorsichtshalber geschlossen, ebenso Parks und Friedhöfe. Dazu kommt Dauerregen; in den nächsten Tagen drohen Überschwemmungen, vor allem im Norden und Osten Bayerns. In den Bergen fällt Schnee, teilweise werden bis zu 30 Zentimeter erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 21:15 Uhr