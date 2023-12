München: Sturmtief "Zoltan" sorgt in Bayern für Behinderungen, Stromausfälle und abgesagte Veranstaltungen. Bei der Münchner S-Bahn verkehrten wegen umgestürzter Bäume auf einigen Teilabschnitten keine Züge. Die Bayerische Oberlandbahn stellt sich darauf ein, ihre Züge nur noch mit höchstens 80 Kilometern in der Stunde fahren zu lassen. Im oberbayerischen Feldafing fiel ein Baum auf eine Stromleitung. Laut Bayernwerk waren deshalb von Starnberg bis Penzberg rund 5.000 Haushalte von der Versorgung abgeschnitten. Die meisten haben demnach aber mittlerweile wieder Strom. In Rottach-Egern und Bad Wiessee bleiben morgen zwei Weihnachtsmärkte geschlossen - der in Rothenburg ob der Tauber wurde vorsorglich geräumt. Viele bayerische Städte schlossen zudem Parks und Friedhöfe. In Franken musste die Feuerwehr nach Angaben vom späten Abend zu mehr als 260 Einsätzen ausrücken - unter anderem, weil Bauzäune weggeweht wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 22:45 Uhr