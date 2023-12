München: Das Sturmtief "Zoltan" ist weitgehend abgezogen. Im Norden Deutschlands hatte es am Vormittag auf den Straßen und Schienen für schwierige Verhältnisse gesorgt. Vor allem Bahnreisende mussten viel Geduld mitbringen, viele Fähren blieben im Hafen. Die schwere Sturmflut überschritt in Hamburg am späten Vormittag ihren Höchststand. Dort standen Teile der hafennahen Innenstadt unter Wasser. In Niedersachsen kam es zu Glätteunfällen auf den Straßen, in Köln prüft der Deutsche Wetterdienst, ob sich ein Tornado gebildet hat. Todesfälle durch den Sturm gab es in den Niederlanden und Belgien. In Bayern wurde nach einem Erdrutsch an einem Bahndamm in Haßlach im Landkreis Kronach der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Im Augsburger Stadtteil Firnhaberau deckte der Sturm ein Kirchendach ab. Weihnachtsgottesdienste sind dort nicht möglich.

