Sturmtief Zoltan führt zu Schäden und Überschwemmungen

München: Das Sturmtief „Zoltan“ hat vielerorts zu Schäden und Überschwemmungen geführt. Der Fernverkehr auf der Schiene ist nach Angaben der Deutschen Bahn bundesweit gestört. Vor allem im Norden kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Für das Wochenende rechnet die Bahn mit einer starken Auslastung der Züge - zu dem ohnehin starken Weihnachtsverkehr kämen nun Fahrgäste hinzu, die ihre Anreise wegen des Sturms auf das Wochenende verlegen mussten. Mehrere Menschen wurden durch den Sturm verletzt. Das Tief führte in mehreren Bundesländern von Schleswig-Holstein bis Bayern zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen, wegen umgestürzter Bäume und loser Bauteile. Mehrere Autofahrer wurden bei Unfällen verletzt, zwei von ihnen schwer. In Belgien wurde eine Frau von einem umstürzenden Weihnachtsbaum tödlich verletzt. In Dänemark kam in der Nacht ein Autofahrer ums Leben. In Hamburg hat die Polizei nach einer schweren Sturmflut inzwischen Entwarnung gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 20:15 Uhr