Sturmtief wirbelt Fahrpläne der Bahn durcheinander

München: Wieder einmal müssen Bahnkunden viel Geduld mitbringen. Deutschlandweit haben Sturmböen Bäume entwurzelt, von denen einige auf Schienen gefallen sind oder Oberleitungen beschädigt haben. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es derzeit vor allem im Fernverkehr zu Zugausfällen und Verspätungen. Im ganzen Bundesgebiet sorgte das Sturmtief "Zoltan" für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Betroffen war vor allem Norddeutschland. Während sich die Hochwasserlage an der Nordseeküste wieder langsam entspannt, wird in Hamburg eine weitere schwere Sturmflut erwartet. Bereits jetzt steht auf dem Hamburger Fischmarkt das Wasser teils hüfthoch. Auch in Niedersachsen rechnen die Behörden mit einer Verschärfung der Hochwasserlage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 13:00 Uhr