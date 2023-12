Sturmtief sorgt zu Beginn der Weihnachts-Reisezeit für viele Behinderungen

Bremen: Zu Beginn der vorweihnachtlichen Reisezeit sorgt Sturmtief Zoltan für zahlreiche Verkehrsbehinderungen auf Straßen, Schienen und bei der Schifffahrt. Feuerwehr und Polizei sind im Dauereinsatz wegen umgestürzter Bäume auf Straßen. Vor allem im Fernverkehr der Deutschen Bahn fallen etliche Verbindungen aus. Die Fehmarnsundbrücke ist gesperrt, der Fährverkehr in der Nordsee stark eingeschränkt. Deutschlandweit bleiben vielerorts Weihnachtsmärkte geschlossen, in vielen Städten bleiben auch Parks und die Friedhöfe bis Samstag zu, es muss auch mit Überflutungen gerechnet werden. Für den Vormittag wird außerdem eine schwere Sturmflut an Elbe, Weser und Ems erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 02:00 Uhr