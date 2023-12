Sturmtief sorgt weiter für Zugausfälle im Fernverkehr

München: Das Sturmtief "Zoltan" sorgt bei der Bahn für Zugausfälle und Verspätungen. Nach Unternehmensangaben ist der Fernverkehr besonders betroffen. Reisenden wird geraten, sich vor Fahrtantritt online über die Verbindungen zu informieren. Wegen eines Notarzteinsatzes auf der Strecke gibt es derzeit auch Verzögerungen von München nach Nürnberg. In der vergangenen Nacht hatte der Sturm vor allem die Einsatzkräfte in Unterfranken in Atem gehalten. Meistens ging es - wie in Würzburg - um umgestürzte Bäume, Bauzäune oder Baugerüste. In der Volkacher Innenstadt wehte der Wind die Weihnachtsdeko auf die Hauptstraße. Inzwischen meldete auch die Feuerwehr in München mehr als 100 sturmbedingte Einsätze. Das Hochwasser an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste dürfte seinen Höchststand heute Früh erreicht haben. Dort sinken die Pegel seitdem wieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 12:00 Uhr