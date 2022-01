Sturmtief "Nadia" sorgt in Norddeutschland für Überschwemmungen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Im Norden Deutschlands hat das Sturmtief "Nadia" mit orkanartigen Böen und Sturmfluten zu Verkehrsbehinderungen und Überschwemmungen geführt. In Hamburg stand der Fischmarkt unter Wasser, mehrere Autos wurden beschädigt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie meldete einen Wasserstand von rund 2,80 Meter über dem mittleren Hochwasser. Auch die gesamte deutsche Nordseeküste war von Sturmfluten betroffen. Feuerwehr und Polizei mussten zu hunderten Einsätzen ausrücken. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Mann ums Leben, als ein Wahlplakat umkippte. Die Bahn stoppte am Abend zeitweise Züge des Fernverkehrs in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen. Auch heute rechnet die Bahn noch mit Verspätungen und Ausfällen. Die Unwetterwarnung des Wetterdiensts für den Norden Deutschlands gilt noch für heute Vormittag, auch weitere Sturmfluten an der Nordseeküste werden erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 10:30 Uhr