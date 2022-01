Sturmtief "Nadia" sorgt für Behinderungen in Norddeutschland

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Das Sturmtief "Nadia" hat in Norddeutschland für Hunderte Einsätze von Polizei und Feuerwehren gesorgt. Allein in Hamburg habe es bislang rund 300 Unwetter-Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Mann ums Leben, als ein Wahlplakat umkippte. Der Hamburger Fischmarkt steht nach einer schweren Sturmflut unter Wasser. Im Hafen der Hansestadt hat sich ein Binnenschiff unter einer Brücke festgefahren. Vor der ostfriesischen Küste trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden lang im Meer, er ist inzwischen gesichert. Die Deutsche Bahn musste ihren Fernverkehr am Abend in mehreren Bundesländern vorübergehend einstellen. Auch heute rechnet die Bahn noch mit Verspätungen und Ausfällen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 10:00 Uhr