Sturmtief "Nadia" sorgt auch in Bayern für Einsätze

München: Sturmtief „Nadia“ hat auch in Bayern für Schäden gesorgt und die Einsatzkräfte beschäftigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Im Landkreis Passau fiel ein Baum auf eine Stromleitung und setzte so eine Wiese in Brand. Auf der A3 riss eine Windböe einen Autoanhänger um. Im Norden und Osten Deutschlands dagegen mussten Polizei und Feuerwehren bis in den Vormittag wegen orkanartiger Böen und einer Sturmflut hunderte Male ausrücken. In Brandenburg kam ein Mann ums Leben, in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gab es zwei Schwerverletzte. Die Sturmschäden sorgten im Bahnverkehr für massive Probleme. Betroffen waren und sind vor allem die ICE-Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Berlin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 15:00 Uhr