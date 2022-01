Sturmtief "Nadia" führt zu Verkehrsbehinderungen und Sturmfluten

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Das Sturmtief "Nadia" hat im Norden Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Sturmfluten geführt. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, als im brandenburgischen Beelitz ein Wahlplakat umkippte, in Bremen wurde ein Fußgänger von einem umstürzenden Baum getroffen. Für die Hallig Hooge im Kreis Nordfriesland meldete der Deutsche Wetterdienst Wind-Spitzengeschwindigkeiten von 127 Kilometern pro Stunde. Noch bis zum späten Nachmittag soll es zu Sturmböen kommen, an der deutschen Nordseeküste wird außerdem mit weiteren Sturmfluten gerechnet. Die Bahn geht davon aus, dass es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommt, der Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen musste zeitweise unterbrochen werden. In Hamburg ist außerdem ein Binnenschiff unter einer Brücke steckengeblieben. Vor der ostfriesischen Küste trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden manövrierunfähig im Meer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 11:00 Uhr