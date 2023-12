Sturmtief führt zu Zugausfällen und umgestürzten Bäumen

München: Bei der Deutschen Bahn in Bayern sorgt Sturmtief Zoltan für Ausfälle und Verspätungen. Laut dem Unternehmen wird es den ganzen Tag zu Beeinträchtigungen kommen. Der Fernverkehr sei dabei besonders stark betroffen. Reisende können Tickets für Verbindungen heute auch in den kommenden Tagen verwenden. Die DB verwies allerdings darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage sehr stark ausgelastet seien. Auf der Bahnstrecke zwischen Schirnding und Nürnberg prallte am Abend ein Zug gegen einen Baum, der auf die Gleise gestürzt war. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Auf den Straßen sorgten umgestürzte Bäume und abgerissene Äste für kleinere Schäden. Auf der A93 kam es im Landkreis Kehlheim zu mehreren Unfällen, nachdem ein Baum auf die Fahrbahn stürzte. Ein Lastwagenfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 11:00 Uhr