Sturmtief Ciaran fordert mindestens sieben Todesopfer

Goslar: Infolge von Orkantief "Ciaran" sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde ist der Herbststurm in der vergangenen Nacht über Westeuropa hinweggezogen. Im niedersächsischen Goslar starb eine Frau aus Bayern, die von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde. Ähnliche Fälle ereigneten sich in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien. Vor allem in Frankreich gab es darüber hinaus größere Störungen. 1,2 Millionen Haushalte hatten keinen Strom, hunderttausende waren vom Mobilfunknetz abgeschnitten. Außerdem waren Bahnstrecken durch umgestürzte Bäume blockiert. In der Bretagne wurde eine 21 Meter hohe Sturmwelle gemessen. Europaweit fielen Flüge aus. In Deutschland waren bislang vor allem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen betroffen. An Nord- und Ostseeküste gelten Starkwind- und Sturmwarnungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 21:00 Uhr