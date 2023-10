Sturmflutwarnung an der Ostsee in Schleswig-Holstein

Kiel: An der deutschen Ostseeküste bereiten sich Städte und Gemeinden auf eine schwere Sturmflut vor. Auch Teile Dänemarks und Schwedens stellen sich auf Hochwasser ein, in Deutschland wird die Küste von Schleswig-Holstein betroffen sein. Morgen wird laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt die Flut mit zwei Metern über dem mittleren Wasserstand in der Flensburger Förde erwartet. In niedrig gelegenen Bereichen mehrerer Städte drohen Überschwemmungen. Auch vor überfluteten Stränden und Abbrüchen an Steilküsten wird gewarnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 21:15 Uhr