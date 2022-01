Sturmflut setzt Hamburger Fischmarkt unter Wasser

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht den Hamburger Fischarkt unter Wasser gesetzt. Wie es vom Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hieß, geht das Hochwasser, das fast drei Meter erreicht hatte, nun zurück. Laut Polizei wurden mehrere Autos beschädigt. Auch an anderen Küstenabschnitten gab es laut der Behörde eine Sturmflut - die gesamte deutsche Nordseeküste sei betroffen gewesen. Wegen des Sturmtiefs kam es schon am Abend in Norddeutschland zu Behinderungen bei der Bahn. Der Fernverkehr etwa in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen wurde vorübergehend ganz eingestellt - inzwischen rollen die Züge wieder, wenn auch teils mit Verspätungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 03:00 Uhr