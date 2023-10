Sturmflut im Norden erwartet - Erste Überschwemmungen in Flensburg

Lübeck: An der Ostseeküste von Schleswig-Holstein bekommen viele Bewohner eine Sturmflut zu spüren. In Flensburg, Kiel und Lübeck sind etliche Straßen überschwemmt. Vielerorts gab es großräumige Sperrungen und es wurden Sandsäcke gestapelt, um die Wassermassen aufzuhalten. Auf der Insel Fehmarn mussten Urlauber in Sicherheit gebracht werden, die in ihren Hausbooten vom Sturm überrascht wurden. Für die Flensburger Förde rechnen die Behörden mit einem Wasserstand, wie es ihn zuletzt vor 100 Jahren gegeben hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 18:00 Uhr