Sturmflut hat in Mecklenburg-Vorpommern gefährliche Abbruchkanten entstehen lassen

Kiel: Nach der Sturmflut an den Ostseeküsten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden die Schäden erkennbar. Der Kieler Oberbürgermeister Kämpfer berichtete, allein im Olympiahafen der Stadt seien 35 Boote gesunken, viele weitere beschädigt. Auch die Hafenanlagen sind schwer betroffen. An der Steilküste wurden inzwischen etliche Unterspülungen und Erdrutsche entdeckt, viele Bäume sind abgeknickt. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Schäden laut ersten Einschätzungen zwar geringer, aber dennoch folgenschwer. Das Wasser riss große Mengen an Sand von Stränden und Dünen fort, so dass nun gefährliche Abbruchkanten entstanden sind. In Sassnitz auf der Insel Rügen wurden große Teile des Promenadewegs zerstört. Massive Steinblöcke sind verschoben, der Schaden geht in die Millionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 12:30 Uhr