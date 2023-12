Sturmböen sorgen für Schäden und Verkehrsbehinderungne

München: Vielerorts sorgt das Sturmtief Zoltan in Bayern noch für Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Einsätze von Rettungskräften. In Bad Abbach im Landkreis Kelheim führte der starke Wind dazu, dass das Dach eines Supermarkts abgetragen wurde. Der ADAC rief Autofahrer auf, angesichts von Sturm und Regen die Geschwindigkeit anzupassen und beim Überholen auf Böen gefasst zu sein. Der Bahnverkehr hat sich in Bayern weitgehend stabilisiert. Es gebe keine größeren Beeinträchtigungen mehr, heißt es von der Bahn. Einige Skigebiete im Freistaat haben wegen der stürmischen Böen den Betrieb der Lifte und Gondeln eingestellt, so zum Beispiel die Winklmoosalm, das Sudelfeld- oder das Spitzingsee-Gebiet. Die Regenfälle haben vielerorts die Flüsse anschwellen lassen. In Regensburg und Passau wurden bereits Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 13:00 Uhr