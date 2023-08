Sturmbedingte Räumung des weltgrößten Pfadfinderlagers hat begonnen

Seoul: Die vorsorgliche Räumung des weltgrößten Pfadfinderlagers hat begonnen. Grund ist ein herannahender Tropensturm. Südkoreanischen Medienberichten zufolge sind über 1.000 Busse im Einsatz. Sie sollen die mehr als 36.000 Teilnehmer des Weltpfadfindertreffens aus ihrem Zeltlager an der Westküste des Landes in Hotels, Sportstätten und Wohnheime in anderen Regionen bringen. Die 2.200 Mitglieder des deutschen Kontingents sollen nach eigenen Angaben in festen Häusern in der Hauptstadt Seoul und deren Umgebung unterkommen. Regen und auch Hitze hatten der Veranstaltung seit ihrem Beginn am 1. August zugesetzt. Das Camp steht auf einem Gebiet, das dem Meer abgewonnen wurde. Es bietet keinen natürlichen Schatten. Rund 600 Teilnehmer erlitten Hitzschläge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 09:45 Uhr