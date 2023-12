Sturm "Zoltan" wirkt in Bayern weiter nach

München: Im Freistaat bleibt angesichts weiterer Niederschläge die Hochwasserlage angespannt. Betroffen sind vor allem Franken und Ostbayern. Hier rechnet der Hochwassernachrichtendienst Bayern damit, dass an vielen Gewässern die Meldestufe drei von vier erreicht wird - sofern nicht schon geschehen. Der HND warnt in zahlreichen Landkreisen, dass bebaute Gebiete überschwemmt werden können - etwa in den Regionen Passau und Cham, in Bayreuth, Coburg, Rhön-Grabfeld und Donau-Ries. - Außerdem bleibt es windig: In München führte vermutlich eine Windböe dazu, dass ein Baugerüst einstürzte. Teile der Stahlrohrkonstruktion fielen auf drei geparkte Autos. Ein Mann wurde leicht verletzt. Auch eine Tram-Oberleitung wurde beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 19:00 Uhr