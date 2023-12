Sturm "Zoltan" erschwert Weihnachtsverkehr zusätzlich

Hamburg: Das Sturmtief "Zoltan" hat den vorweihnachtlichen Reiseverkehr vor allem im Norden Deutschlands kräftig durcheinandergewirbelt. Tausende Bahnreisende warteten an den Bahnsteigen und in den Reisezentren der Bahn und hofften, ihr Ziel trotz des Sturms erreichen zu können. Zahlreiche Fernzüge fielen aus. Auf den Straßen wurden mehrere Menschen beim Sturm verletzt, oft in ihren Autos. Todesfälle durch den Sturm gab es in den Niederlanden und Belgien. Gestern Abend ist ein norwegisches Kreuzfahrtschiff in der Nordsee in schweres Unwetter geraten. Es wird wegen Wassereinbruchs und Stromausfall nach Bremerhaven geschleppt. Nach Angaben der Hurtigruten-Gruppe hatte eine "Monsterwelle" Fenster auf der Kommandobrücke zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 22:45 Uhr