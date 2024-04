Sturm sorgt für Schäden in der Oberpfalz

Berching: Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat starker Wind gestern Abend rund 30 Hausdächer beschädigt und mehrere Bäume umgestürzt. Das zuständige Polizeipräsidium sprach von einer "Windhose" - also einem Tornado. Ob das tatsächlich der Fall war, ließ sich am Morgen zunächst nicht bestätigen. Auch in Nordrhein-Westfalen wird ein Tornado vermutet. Er soll in Korschenbroich bei Mönchengladbach ungefähr 20 Häuser beschädigt haben. Der Deutsche Wetterdienst konnte das zunächst ebenfalls nicht verifizieren. Der DWD warnt aber vor teils stürmischem Wetter am Wochenende.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2024 09:45 Uhr